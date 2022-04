Julie GRANSARD

Forte de 12 années d'expérience d'assistante commerciale et technique, j'ai de solides acquis administratifs.

J'ai découvert la menuiserie chez un industriel rigoureux, en travaillant avec les professionnels.

J'ai complété mon expérience chez un artisan-négoce, j'ai appris les contraintes du travail avec les particuliers et les artisans. J'y ai bâti mes acquis en gestion commerciale.

Du conseil client en passant par les aspects logistique, transport et pose, je maîtrise le processus de la distribution jusqu'au SAV.



Mes compétences :

Gestion administrative

Suivi commercial et administratif

Gestion des commandes

Technique

Logistique

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Assistanat de direction

Second oeuvre

Secrétariat

Conseil commercial

Expertise technique