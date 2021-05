Coordinatrice de chantier industriel



- Quelques mois en conduite de travaux pour des chantiers BTP ( placoplâtre, béton, VRD) sur ITER.

- 1 année pour organiser, planifier et coordonner un chantier de rustine de four verrier (et ses chaines de production associées).

- 9 années dans la sureté nucléaire en coordination de projet et ingénierie technique (fonctionnement d'un REP, matériels mécaniques, piping, lutte incendie, HVAC, résistance des matériaux, sureté nucléaire).