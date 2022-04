Julie GROGNOT

De formation BAC+2 Productique mécanique, j’ai par la suite intégré la société SIRA EQUIPEMENTS à un poste d’Acheteuse/approvisionneuse en 2006.



Tout au long de ces 5 années j’ai pu développer mon expérience et apprécier ma fonction bien que je n’ai jamais eu le temps de me former correctement. J'ai eu par la suite l'occasion de me former afin de répondre aux exigences du marché de l’aéronautique. C'est pour cette raison que j'ai validé un Master I par l'intermédiaire de la formation: Acheteuse France et International en contrat de professionnalisation avec SAGEM DS et le centre de formation CTI (obtenu en septembre 2012).

J'ai après intégré la société Eaton Aerospace en décembre 2012. Aujourd'hui je souhaite encore évoluer dans le monde de l'Aéronautique qui est un monde fascinant.



J'ai également pris des cours d'anglais renforcé chez WALL STREET INSTITUTE à PARIS Saint Lazare.

Dotée d'un bon relationnel au sein d'une équipe, je suis également ponctuelle, persévérante et rigoureuse.