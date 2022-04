Julie GROSSARD

Deuxième acteur mondial en ressources humaines, Randstad accompagne chaque année en France 40 000 entreprises dans leurs besoins en recrutement et propose à plus de 270 000 candidats des postes en CDI, CDD et intérim.



Chez Randstad, nous savons que la véritable valeur d’une entreprise, ce sont les individus qui la composent. Quels que soient la taille de l'entreprise et son secteur d’activité, notre expertise métiers et notre savoir-faire RH garantissent une réponse adaptée aux besoins en CDI, CDD et intérim.

Plus qu’un simple intermédiaire, nous sommes un véritable partenaire RH.



Chaque année nous déléguons 305 000 intérimaires chez nos clients et réalisons plus de 15 000 recrutements en CDD et CDI. Dans chaque mission réalisée, l’aspect humain est la principale préoccupation de nos équipes

La satisfaction sur le long terme de nos clients et de nos collaborateurs et la sécurité de tous, sont les clés de notre développement.



Pour vous proposer des emplois répondant réellement à vos compétences, nos agences sont spécialisées par secteurs d’activités. Une approche qualitative et différenciante gagnante pour tous.

Plus de 550 agences Randstad sont présentes en France :

- Tertiaire & Services : pour tous les métiers de l’assistanat, de la banque-assurance, de la comptabilité-gestion-paie, de la relation-client…

- BTP : pour tous les métiers de l’électricité, du chauffage, de la climatisation, du gros œuvre, des travaux publics, de la finition…

- Transport & Logistique : pour tous les métiers du commerce, de la conduite sur route, des aéroports, de la logistique, de l’hôtellerie-restauration…

- Professionnels de l’industrie : pour tous les métiers de l’agro-alimentaire, de l’environnement, de l’aéronautique, de l’automobile, de la mécanique-maintenance-électricité industrielle, de la métallurgie chaudronnerie-soudure, du nucléaire…



Plus d'informations sur http://www.randstad.fr/



Nos équipes s’impliquent chaque jour dans la lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances. Chez nous, vous ne serez évalué que sur vos compétences et nous travaillerons en toute transparence pour la réussite de votre carrière.

En choisissant Randstad, vous développerez vos compétences et évoluerez vers les métiers les plus recherchés par les entreprises. Les équipes de Randstad vous permettront de développer votre employabilité.



En clair, avec Randstad, vous allez

- vivre des expériences professionnelles riches

- développer rapidement vos compétences

- profiter d’un suivi professionnel et bénéficier de formations adaptées