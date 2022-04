Julie GRUET

Diplômée Architecte DE, je suis aujourd'hui à mon compte en tant que graphiste freelance.



Mon parcours révèle un goût prononcé pour l'art, sous toutes ses formes et j'aime interroger sa pluridisciplinarité à travers des projets, tant personnels que professionnels.



Je vous invite à découvrir mes créations et mon parcours via:

- Mon site internet Jsign : http://www.jsign-graphisme.com/

- Mon book en ligne :

http://issuu.com/julie045/docs/book_synth__se?workerAddress=ec2-54-237-176-185.compute-1.amazonaws.com





N'hésitez pas à me contacter pour échanger!



Mes compétences :

Urbanisme

Artlantis

Histoire de l'art

Sketchup

Archicad

AutoCAD

Adobe Creative Suite

Architecture

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator