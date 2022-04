Julie GUÉNICHON

Après plus de 10 ans d'expérience en tant que assistante de direction et commerciale dans le béton, j'ai décidé de changer de secteur pour devenir assistante bilingue dans un domaine viticole au Luc en Provence.



Le secteur viticole est une activité très enrichissante et on rencontre pleins de monde mais je cherche à compléter mon mi-temps sur le secteur du Haut Var ou pourquoi pas changer de nouveau.









Mes compétences :

Analyse statistique

Préparation de réunions

Accueil physique et téléphonique

Administration des ventes

Secrétariat

Prospection commerciale

Organisation d'évènements

Assistanat commercial