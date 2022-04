Julie GUERIN

6 ans d’expérience en marketing et communication

J'ai 30 ans et habite à Paris.

Après avoir reçu mon diplôme de Master en communication globale à l’ISCOM Paris, j'ai débuté ma carrière à Toulouse puis à Paris en tant qu'assistante chef de publicité.

Mes différentes expériences professionnelles en agence et chez l’annonceur m'ont permis de maitriser les techniques du marketing services et de gérer des projets dans leur intégralité.

Mes qualités de suivi commercial et d’organisation de travail me permettent d’élaborer des stratégies globales en marketing et communication mais aussi de les suivre dans leur intégralité.

Toujours aux services et à l'écoute de mes clients, ils ont pour habitude de m'appeler "le couteau suisse de la com "...



Mes compétences :

Stratégie de communication

Relations Presse

Organisation d'évènements

Régie Publicitaire

Recherche de partenariats

Communication globale

Plan média online - Offline

Communication

Tourisme