Julie GUIBERT

Je suis actuellement en congés parental depuis peu pour élever mes deux filles jusqu'en mars 2018.Je suis en cdi en tant qu'hôtesse de caisse à Intermarche montaren (30). Mais je ne souhaite pas reprendre là-bas car il n'y a aucunes opportunités d'évolution , le travail n'est pas plaisant et le salaire n'ont plus car il n'y a que des mi-temps. Jaimerais trouver un emploi dans les assurances, l'immobilier ou assistante commerciale. Si l'ont me propose une super opportunité je peux reprendre avant mars 2018.