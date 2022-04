Ayant obtenu mon BTS MUC et ayant eu une première expérience réussie en tant que conseiller clients chez Air liquide, je suis à la recherche d'un poste dans ce domaine.

Si ma brève présentation correspond à un poste que vous pouvez me proposer, n'hésitez pas à me contacter afin d'échanger.



Mes compétences :

Contract Management

Microsoft Excel

Microsoft Word

SAP

Salesforce.com