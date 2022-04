Julie GUILLAUMOT

Documentaliste et archiviste, je travaille depuis plus de dix ans dans le domaine de la conservation et de la diffusion du cinéma et des images animées.



J'ai également plusieurs expériences en tant que formatrice : « Approche des archives audiovisuelles » (Haute école des Arts du Rhin – HEAR, juillet 2016), « Les collections patrimoniales en France : conservation et valorisation » (CIFAP, octobre 2015).



En parallèle, je poursuis des recherches sur l'histoire du cinéma amateur (Université de Tours – François Rabelais).



Mes compétences :

Médiation culturelle

Histoire du cinéma et de ses techniques

Final Cut Pro

Collectivités Territoriales

Propriété intellectuelle

Direction de projets culturels

Connaissance des publics

Aisance rédactionnelle