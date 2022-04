Julie GUILLEMET

Persévérante et motivée, mon goût du challenge, de la performance et de la négociation m'ont amené à devenir Chargée d'Affaires au sein de la société Ubiqus.



Après 2 années passées à ce poste, j'ai pu développer un portefeuille de clients issus du secteur institutionnel et accroître mes compétences de chasse et de gestion.



Je reste à l'écoute du marché, n'hésitez pas à me contacter pour tout complément d'information.



Bien cordialement,



Julie



Mes compétences :

Relations publiques et presse

PAO Indesign et photoshop

Communication évènementielle

Partenariat sportif

Communication

Relations presse

Commercial

Prospection