Julie GUILLEMOT

9 ans d’expérience en Stratégie marketing, stratégie de communication et plan de lancement sur des marchés BtoBtoC et BtoC. Forte d'une solide expérience, je maîtrise les outils et techniques permettant d'identifier avec pertinence les opportunités génératrices de CA tout en assurant le succès des lancements opérationnels de produits/ services.



Mon objectif : rencontrer des chefs d’entreprises de TPE-PME, des start-upers, des freelances, des Directeurs-rices- Responsables Marketing/ Communication, des collaborateurs en agences pour échanger, les accompagner, les guider, les conseiller sur des projets liés au développement marketing, au branding et à la communication on & off line.



Une seule envie : vous accompagner dans la bonne réalisation de vos projets !

Ils sont ambitieux ? Tant mieux, j’aime le challenge.

Ils sont innovants ? Tant mieux, je suis une créative.

Ce n’est encore qu’une idée ? Tant mieux, j’ai tout mon temps



Mon approche

1- Tendre l’oreille pour entendre vos mots, votre histoire, vos motivations, vos envies, vos aspirations.

2- Emprunter vos codes pour vous permettre de vous incarner, de vous identifier, de vous révéler.

3- Vous proposer un cadre de mission win/ win, transparent et flexible selon vos objectifs



Parlez-moi de vous, rencontrons-nous et prenons le temps d'en discuter autour d'un café !



Mes compétences :

Evénementiel

Google Adwords

Google analytics

Emailing

Création de site web

Community management

Développement de partenariats

Offres commerciales

Brand management

E-commerce

Marketing direct

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Formation commerciale

Gestion de projet

Étude de marché