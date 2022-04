Julie GUILLOT

Je suis diplômée en Ostéopathie Humaine de l’Institut des Hautes Ecoles Ostéopathiques.

Ecole en 5 ans, agrée par le Ministère de la Santé, enregistrée au Répertoire National des Certificats Professionnels niveau 1 (RNCP1 équivalent du niveau Master 2).

Cet enregistrement est un gage de qualité supplémentaire.



Mémoire réalisé et soutenu : Posture du cavalier et Ostéopathie.



Exercice exclusive de l'Ostéopathie.

Le cabinet est situé au 7 Rue Jean Jacques Rousseau 44000 NANTES.

Il est ouvert de 8h00 à 20h00 sans interruption. Des créneaux d'urgences sont disponibles chaque jour.

Consultations sur Rendez-Vous: 02.40.99.99.11.



Mes compétences :

Ostéoapthe D.O.

Osteopathe Equin

Equitation