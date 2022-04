Julie GUINEBAUD

Diplômée en anglais et en français, j'ai créé mon entreprise de cours particuliers en 2014.

Je suis aujourd'hui traductrice, correctrice et parolière indépendante dans ces deux langues.

Passionnée par la culture anglo-saxonne et la langue française, je propose donc un service consciencieux et de qualité.

Nombre de particuliers et professionnels m'ont déjà fait confiance.

Jetez un oeil à mon site :



Mes compétences :

Relecture / corrections

Traduction

Traduction anglais français

Informatique

Rédaction

Correction orthographique

Ecriture

Mise en page

Internet