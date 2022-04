Julie GUITTARD

Je travaille depuis 9 ans dans le secteur de l’audiovisuel et du cinéma. Au grès des projets j’ai eu l’opportunité de travailler pour la télévision, le cinéma mais aussi pour le secteur institutionnel à la fois privé et public, et à chaque étape de la création d’un film : de la production en passant par le tournage et la post-production dans des secteurs aussi divers que l’énergie, le culturel ou l’enseignement.



Ces 9 années d’expérience m’ont permis de développer une parfaite connaissance de la chaîne de production d’un film et plus largement d’une campagne de communication. J’ai acquis des compétences et un savoir-faire solide et une capacité à être multitâche. J’aime les challenges. Chaque projet est une expérience et un moyen d’apprendre de nouvelles choses.



Ma formation universitaire est mixte et se décline autour de trois axes : le cinéma, l’audiovisuel et la communication. Formation que j’ai voulu à la fois théorique et pratique, elle me permet de penser, construire et mettre en oeuvre les projets sur lesquels je travaille avec discernement et pragmatisme.

Enfin, afin de mieux répondre aux besoins de mes clients, j’ai entrepris cette année une formation After Effect afin de maîtriser l’animation, le compositing et le trucage 2D et 3D.



Champs d’expertise :

• Post-production

• Gestion de projet

• Tournage : production et régie

• Stratégie de communication

• Relation Client



Projets types :

• Campagne de communication

• Films Corporate

• Web

• Film d’animation

• Documentaire

• Fiction



Mes compétences :

Microsoft Office 2011

Final Cut Studio

Adobe Creative Suite

Production audiovisuelle

Gestion de projet

Post production

Montage vidéo

Documentaire

Film institutionnel

Film publicitaire

Communication interne

Communication institutionnelle

Stratégie de communication

Communication externe