Julie GUIVALLAT

Après 3 années en tant qu’adjointe responsable point de vente j’ai confirmé mon goût pour le Trade Marketing. J’ai ensuite évolué dans mes missions pour mettre à profit mon expérience du terrain au service de réseaux de distribution intégré et sélectif de 175 points de vente.



Je vous aiderai à :

► Mettre en œuvre vos actions Trade Marketing, effectuer leur suivi et leur bilan.

► Réaliser vos outils de PLV et supports de communication en partenariats avec les

fournisseurs

► Coordonner les actions avec les distributeurs, la force de vente et les acteurs internes

► Définir vos actions de communication sur les médias sociaux pour votre réseau de point

de vente





Je suis :

✔ Attentive et à l’écoute des partenaires et des clients

✔ Organisée avec une grande capacité d’adaptation

✔ Force de persuasion et de proposition



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Gestion de projet

Travail en équipe

Vente

Trade marketing

B2B

Marketing

Microsoft Office

Merchandising