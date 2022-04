Julie HABLOT

Je termine actuellement mon doctorat en biologie au sein du laboratoire Ingénierie Moléculaire et Physiopathologie Articulaire (IMoPA) de Nancy. Au cours de celui-ci et lors de mes expériences précédentes, j'ai acquis de nombreuses connaissances en biologie cellulaire et moléculaire. J'ai également des connaissances en immunité et sa relation avec le microbiote intestinal. J'ai beaucoup travaillé sur des modèles animaux nécessaires à la compréhension des pathologies inflammatoires. Je suis dynamique, très motivée et je suis passionnée par le domaine de la recherche.