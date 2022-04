Julie HAMM

En tant que jeune architecte-ingénieur, je souhaite contribuer par ma curiosité et mon ouverture d'esprit, mais aussi par ma rigueur scientifique et mon sens méthodique à l'élaboration de projets touchant le vaste domaine de l'intervention sur le cadre de vie, que ce soit de la plus petite à la plus grande échelle.



Tantôt scénographies urbaines ou installations lumineuses, tantôt projet d'architecture ou réflexion sur la ville de demain, les projets que je présente sur mon portfolio ont tous été des expériences enrichissantes, qu'elles soient individuelles ou collectives.



Je vous laisse les découvrir surArray



Mes compétences :

Ingénierie