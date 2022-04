Julie HARALAMB

Auxiliaire spécialisée vétérinaire diplômée et expérimentée en clinique et urgence vétérinaire, je mets mon expérience ainsi que ma passion pour les animaux au profit de vos petits compagnons.

En effet, je propose divers prestations comme le transport de jour à destination de clinique, toiletteur, aéroport etc, le transport de nuit et jours fériés à destination uniquement de clinique vétérinaire de garde ou le service de visites à domicile si vous devez vous absentez. Avec Toutoumatou & Co vous pouvez partir tranquille avec la garantie que vos animaux seront chouchoutés !



Mes compétences :

Animaux de compagnie

vente

Transport

promenades

visites à domicile

Livraison aux particuliers