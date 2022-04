Julie HARDEL

En Suisse depuis fin 2007, j'ai d'abord été engagée par le Comité International Olympique en tant qu'assistante administrative, puis ai pu évoluer hiérarchiquement en répondant aux attentes de ma Direction. J'occupe aujourd'hui le poste de Planning & Project Manager, dans lequel je peux mettre en avant mes compétences organisationnelles, mon esprit logique et synthétique, et la gestion d'une équipe administrative.

Je souhaite aujourd'hui retourner en France pour me rapprocher de ma famille (Normandie).



Mes compétences :

Administratif

Management

Gestion budgétaire

Gestion de projet

Planification de projet

Anglais C1

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Project

Mirus

IREC