Julie HARS

Dotée d'une double approche territoriale (agricole et urbaine) je travaille depuis 2008 dans la mise en oeuvre de la Maîtrise d''ouvrage Publique: la conception, le suivi et la gestion de projet d'aménagements.





Initialement spécialiste de la question agricole et de ses interfaces avec l’urbain, je suis une urbaniste opérationnelle particulièrement sur la mise en oeuvre des procédures de ZAC mais aussi sur des stratégies sectorielles de développement de territoire tels que les déplacements, l’économie, le foncier…que ce soit du projet de quartier de ville ou de campagne, ou un projet ciblé (cinéma, école de musique...)

De nature volontaire et communicante, je sais m’adapter à mes interlocuteurs et j'aime travailler en équipes pluridisciplinaires dans le but de monter des projets.



je m’intéresse à tous types de projets et de thématiques et adore échanger avec les collaborateurs spécialistes pour comprendre leur technicité.



j'allie le soucis et l'interet du technique à celui de l'humain et du service. j'aime les enjeux et les défis.



Mes compétences :

Développement

Agriculture

Ingénieur

Urbanisme

Développement Durable

Aménagement du territoire

Prise de parole en public et conduite de réun

Déplacements transports mobilités

Foncier/aménagements/constructeurs/développem