Julie HELDERLÉ

Après une formation en Arts Appliqués, j'ai intégré un DUT MMI (Métier du Mutimédia et de l'Internet) pour ainsi élargir mon domaine d'activité en matière de UI / UX Design ainsi qu'en Webdesign. Actuellement en 2e année, mon ambition est de devenir expert Webdesigner . Afin de concrétiser ce projet, je travaille sans relâche sur des projets personnels, faisant usage de la méthode agile. Convaincue de son efficacité, il est pour moi primordial de travailler en équipe, de façon organisée et structurée. La cause du handicap visuel me touche particulièrement car elle nécessiterai selon moi d'avantage d'attention dans le secteur du multimédia.



Mes compétences :

PHP

Adobe Photoshop

HTML

Adobe Premiere Pro

CSS

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

Adobe XD