Julie HENRIC

Stage de fin d'études : Partage de ressources terminologiques pour la recherche d’informations

Objectif : En phase 0, établir si un tel partage est possible en étudiant certains facteurs

Facteurs étudiés : multilinguisme, formats de partage et normes (xml, owl, rdf, sparql, skos), production et maintien des ressources sémantiques



Bientôt diplômée en traduction scientifique et technique, je souhaite travailler dans un service information / documentation et être polyvalente (traduction, rédaction technique, veille, gestion documentaire).



Mes compétences :

Adobe Creative Suite 4

Certificat informatique et internet

Terminologie

Rédaction technique

Microsoft Office

Traduction scientifique

Traduction technique

Recherche documentaire

Veille documentaire