Julie HENRION

Récemment diplômée architecte d’intérieur/ Designer et passionnée par ce métier, je suis à la recherche d’un emploi.



J’ai exercé le métier d’Architecte d’intérieur pendant mes études que j’ai effectué en alternance. Période pendant laquelle j’ai pu acquérir des compétences professionnelles d’ordre technique mais aussi relationnelles.



Le client est au cœur de nos préoccupations. Mon sérieux, mon écoute et mon sens créatif ainsi que ma disponibilité sont quelques-uns des adjectifs qui me caractérisent et indispensables à la pérennité d’une entreprise de qualité.



Mes compétences :

AutoCAD

Adobe InDesign

Sketch up

Adobe Illustrator

Maquettage

3D Studio Max

Dessin technique

Adobe Photoshop

Microsoft Office