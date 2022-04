Actuellement en 5eme année d'école d'ingénieur en biotechnologie, je suis à l'écoute d'opportunités pour un stage de fin d'étude d'une durée de 6 mois en R&D au sein d'une entreprise pharmaceutique. N'hésitez pas à me contacter : julie.henry@supbiotech.fr



J'ai terminé mon stage après 4 mois (septembre à décembre 2016) en Institut Technologique de la Santé.

Cela m'a permis d'apprendre:

- Conformité aux bonnes pratiques de laboratoire

- Techniques de laboratoire: culture bactérienne et cellulaire, spectrométrie de masse MALDI-TOF, expérimentation en conditions anaérobies, purification de protéines et d'ADN (ELISA, western blot, page SDS, PCR, électrophorèse ...) Clonage de gènes

- Compétences en gestion de projets: Communication d'entreprise (Présentation, rapport), rédaction et réalisation de protocoles



Actuellement, je participe à l'iGEM, une compétition internationale de biologie synthétique.



Mon objectif de carrière est de rejoindre une division innovante dans l'industrie de la santé.



Mes compétences :

Travail d'équipe

Microbiologie

Gestion de projet

Microsoft Office