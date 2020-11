Je suis étudiante en webmaster et métier de l'Internet en deuxième année à l'Université de Limoges. je suis ce cursus à distance . J'ai choisi de me spécialiser en veille, e-réputation et administration des plateformes 2.0.



Dans le cadre de ma deuxième année je dois réaliser un stage d'une durée de 8 semaines dans mon choix de spécialisation. Je vis à Paris et recherche donc un stage dans cette région.