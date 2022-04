Julie HERNANDEZ

Très motivée pour rejoindre les métiers de la vente auprès des particuliers et des professionnels dans le secteur spécialisé de l’assurance, je vous propose mes compétences dans le cadre d’un Bachelor Banque-Assurance pour la rentrée 2017.

Ayant pour principale qualité la communication, je suis très à l’aise avec mes interlocuteurs.

L’alternance est une opportunité pour votre entreprise et vous offre de nombreux avantages et pour moi une réelle chance de me spécialiser dans le métier et d’enrichir mon expérience professionnelle.



RENCONTRONS-NOUS !



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Internet

Étude de marché

Gestion de la relation client

Marketing

Communication

Analyse des besoins