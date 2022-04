Julie HIPPOLYTE

Bonjour,



Juriste en droit des affaires, j'ai complété mon cursus universitaire par un Master II de management des entreprises à l'ESC de Pau.

Je cherche à intégrer un poste où je puisse mettre à profit ma double compétence.



Etant spécialisée dans la gestion d'entreprise, j'aimerais exercer en tant que juriste au sein d'un cabinet conseil (type expert comptable, avocat en droit des affaires).



J'ai diverses expériences professionnelles à mon actif notamment dans le secteur bancaire en tant que chargée de clientèle professionnelle.

J'apprécie ce secteur mais je souhaiterais me spécialiser dans la gestion de patrimoine afin d'allier mes compétences juridiques et mon sens commercial.



Je suis disponible immédiatement.



N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus d'informations.



Mes compétences :

Banque

Droit

Droit des affaires

gestion de patrimoine

Gestion entreprise

juriste

Juriste droit des affaires

Management