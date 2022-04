Julie HISQUIN

Diplômée du Master Marketing et Stratégie, de l'Université Paris Dauphine, j'ai quatre ans d'expérience dans dans le webmarketing et la création de brand content.



Passionnée par les médias sociaux et digitaux, je passe beaucoup temps sur Instagram, Pinterest et les blogs (mode, food et décoration en tête) à la recherche de nouveaux univers et de jeunes créateurs.

Très sensible aux images, je réalise également des photographies argentiques avec des appareils photo anciens.



Mes compétences :

Google analytics