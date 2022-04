Julie HOLVOET

Titulaire d’un master édition et d’une license en infographie et multimédia, j’ai travaillé dans le secteur de l’édition et en tant qu’infographiste pendant plus de 3 ans. Je maîtrise donc très bien Indesign et Illustrator, ainsi que les autres outils de PAO et la chaîne graphique, à la fois sur support papier et numérique. Ayant créé et conçu plusieurs projets web, j’ai également une bonne connaissance du langage HTML et CSS et des CMS Wordpress et Prestashop. Auparavant, j’ai travaillé dans le secteur industriel, ce qui m’a apporté des bases solides en gestion de projets : répondre aux attentes des clients, respecter les délais, mais aussi anticiper, relancer et coordonner différents partenaires pour éviter les allers-retours inutiles ou les retards intempestifs. Infographiste en free-lance, j’apprécie travailler avec une grande autonomie et devoir me renouveler en m’adaptant à de nouvelles demandes de la part de mes clients. Passionnée par mon métier, j'ai envie d'intégrer une équipe dynamique au sein de laquelle je pourrais à la fois déployer ma créativité et continuer à me former techniquement.



Mes compétences :

Infographie

Web design

Gestion de projet

Conception graphique

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Dreamweaver

Adobe Photoshop

HTML 5

CSS 3

Wordpress

Prestashop

QuarkXPress

Microsoft Office

Édition

PhpMyAdmin

Design graphique

Maquettage

PAO

Mise en page