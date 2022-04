Julie Honoré, Déléguée Générale Alumni ECE :



Mon objectif :

"Tisser un réseau ALUMNI ECE pour développer les relations et échanges entre anciens, mais également rester en contact avec l'ECE, son actualité et ses élève ".



Ce réseau a besoin de toutes les volontés. Alors n'hésitez pas à nous contacter !



Mes compétences :

Communication

E mailing

Étude de marché

Internet

Intranet

Mailing

Marketing

Marketing direct

Rédaction

Support

Veille

Veille concurrentielle

Veille concurrentielle et stratégique