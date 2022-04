Julie HOUDEVILLE

Grâce à mes 6 années d'alternance effectuées dans différentes entreprises, j'ai acquis beaucoup de compétences et d'autonomie dans des secteurs d'activités variés. Je travaille actuellement au sein de l'entreprise ONET SA en tant que planificatrice d'activités en Centrale Nucléaire. Je suis en charge de planifier, organiser et préparer les activités de logistique et de radioprotection au sein de la centrale, en appui aux activités de maintenance d'EDF et en partenariat avec les autres entreprises prestataires



Mes compétences :

Travail en équipe

Capacité d'adaptation

Planification

Cadrage de projets

Contrôle des délais

Création d'un plan de formation