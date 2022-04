Julie HOUILLON

Issue d'une filière culturelle, j'ai acquis des compétences en matière d'outils de gestion et de diffusion de l'information, que ce soit sur support papier ou numérique. Ces compétences, alliés a de solides connaissances sur le milieu culturel me permettent de définir et mettre en oeuvre des stratégies de communication ciblées en fonction d'une structure, d'évènements, de prestations.



Passionée par les technologies de communication, je connais et maîtrise la grande majorité des logiciels de bureautique courants ainsi que les logiciels de création graphique, PAO, et création de sites web.Ces compétences me permettent d'apprécier de manière globale et variée les différents éléments et produits d'une stratégie de communication.



Ayant à plusieurs reprises participé à la la création et l'organisation de produits culturels et d'évènements, je suis en mesure d'accompagner les décideurs qu'ils soient de secteur privé, public ou associatifs dans la mise en place de leurs projets. En outre, je dispose de compétences rédactionnelles et documentaires me permettant de me familiariser rapidement avec tous les sujets et de proposer des documents de synthèse nécessaires à une vision globale et exhaustive d'un sujet.



Enfin, j'ai eu lors de mon parcours universitaire et professionnel l'occasion de me confronter à un grand nombre de situations et de cadres professionnels qui m'ont permis d'affirmer mes capacités d'adaptation et ma réactivité. De nature dynamique et souriante, je m'intègre facilement dans une équipe et j'aime être un moteur pour mes collaborateurs. Polyvalente et curieuse je souhaite avant tout privilégier les rapports humains et favoriser la dynamique de groupe par l'échange d'expériences et de compétences.



Mes compétences :

Responsable magasin

Communication

Spectacle vivant

Organisation

Médias

Documentation

Partenariats