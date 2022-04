Julie HOUT

Je suis un ingénieure titulaire d’un doctorant en génie civil de l'INSA DE LYON .

Mes formations précédentes au sein de l’INSA de Lyon, m’ont apporté de solides connaissances, surtout des diverses approches des modélisations numérique des structures, ce qui, aujourd’hui, est indispensable pour un ingénieur. En plus, j’ai travaillé comme un ingénieur de BTP dans l’Enterprise générale des études structurelles en Syrie pendant deux ans, ou j’ai eu l’opportunité d’étudier des bâtiments de divers types mais aussi des grands ouvrages tels que les ponts dans le cadre du projet de développement routier de la ville d’Alep. Ce qui m’a permis d’acquérir une vision plus large du métier d’ingénieur.

En complément de mes fromations précédentes , j'intègre la promotion 2017 Mastère Spécialisé Tunnels et Ouvrages Souterrains en septembre prochain afin de compléter mes connaissances dans le domaine des Ouvrages Souterrains notamment les tunnels qui est un domaine qui me passion. Les partenaires l'AFTES et le CETU de cette formation sont gages de sérieux, de compétence, et d'adéquation avec le terrain.



Mes compétences :

AutoCAD

Logiciels CAO : Robot Structural Analysis

Bureautique: Pack Office

Langages de programmation: Python, Visual Basic

Logiciels : 3DEC, Safe, Ansys ,Etabs, Primavera