Julie HUGUET

Durant mes 4 années en tant que conseillère de vente, j'ai pu découvrir et m'épanouir dans la relation clientèle. La vente ne correspondant plus tout à fait à mes attentes, j'ai décidé de reprendre mes études dans les Ressources Humaines. Je suis actuellement une formation par alternance en master managemet RH et relations sociales, à l'Ecofac Business School et j' effectue mon alternance à la SNCF, dans l’Établissement Voyageurs Bretagne (EVB), au sein du Pôle RH.



Mes compétences :

Aisance relationelle

Gestion administrative

Sourcing

Ecoute

Recrutement

Analyse des besoins