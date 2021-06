Julie HUMEAU

Minutieuse et organisée, je m'épanouie pleinement dans les missions qui me sont confiées en tant qu'ouvrière de fabrication en maroquinerie. J'aime également beaucoup la couture, puisque je crée mes propres modèles de doudous et de vêtements pour enfants. Je suis très à l'aise dans le travail manuel et apprécie grandement de fabriquer un produit de A à Z. Je travaille actuellement dans la maroquinerie mais je reste ouverte à d'autres domaines tout en restant dans les métiers manuels et minutieux.

Ma grande capacité d'adaptation et ma rapidité de compréhension me permettent de m'acclimater facilement à un nouvel environnement mais également d'être rapidement efficace et autonome sur un poste.

Souhaitant un poste plus stable que des missions d'intérim de courtes durées, n'hésitez à me contacter si mon profil vous intéresse.



Mes compétences :

préparation en vue d'assemblage