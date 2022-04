Julie Humez est diplômée de la Sorbonne Paris V en Commerce Internationale spécialité « Collaborateur des activités internationales».

Passionnée par les nouvelles technologies elle obtient ensuite le titre de Designer Numérique avant de valider son diplôme en «Ingénierie du Web et e-business».

Ce cursus complet lui à permis d’acquérir des compétences d’expert en ergonomie, web design, web-marketing et e-business.



Son objectif est d’une part :

-De répondre aux besoins de l’utilisateur à travers la créations de parcours intuitifs rapide et simplifié.

-De permettre aux sociétés de générer d’avantage de profits via leur site internet.