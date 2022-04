Julie INGLADA

J'interviens principalement en droit de la propriété intellectuelle (droit des marques et droit d’auteur) et en droit des nouvelles technologies (commerce électronique, données personnelles, informatique, noms de domaine), ainsi qu'en droit de la consommation (droit du tourisme) et droit des médias (presse, publicité).



J'assiste nos clients tant en matière de conseil (contrats de cession, de licence, de développement, conditions générales, politiques de confidentialité, consultations, recherches d’antériorités, précontentieux et négociations, procédures devant l’INPI et la CNIL, audits), que de contentieux (contrefaçon, concurrence déloyale, procedures pénales, expertise).



Spécialités :



- droit des marques

- droit d'auteur

- noms de domaine

- e-commerce

- droit de la consommation

- données personnelles

- informatique

- droit des médias



Langues : français, anglais, espagnol



