Julie JACOUTY

Je suis une jeune femme dynamique, appliquée et expérimentée depuis 2008 dans les Assurances. J'ai pu commencer à travailler chez Filhet-Allard au service Flotte puis au service RC/Construction, puis en tant que collaboratrice d'agence AXA et enfin chez Duchesne Assurances en tant que Souscriptrice Risques Entreprise. Ce qui me plaît dans le métier : c'est rechercher et négocier auprès de la Compagnie la solution la plus adaptée pour nos clients, être également technicienne en rédigeant les contrats d'assurance et vendre les projets auprès de nos clients ou des prospects.



Mes compétences :

Relationnel

Rapidité

Autodidacte

Autonomie

Diplomatie

Vivante

Négociation contrats

Expérimentée

Technicienne