Julie JAMMET

Dans le cadre d'une reconversion professionnelle, je souhaite mettre à profit mes connaissances et compétences dans le domaine de la comptabilité.

De nature réactive, j'ai aussi l'esprit d'équipe et je suis organisée dans mon travail.



FORMATION ASCA Titre pro niveau 4, chez AGORA à Perpignan

> Compétences professionnelles comptables :

- Saisie des factures d'achats et de ventes (écritures comptables)

- Préparation du bilan (déclaration de tva, créances douteuses, gestion du

recouvrement)

- Gestion des immobilisations (tableaux amortissements)

- Rapprochements bancaires

- Très bonne maîtrise de Word, Excel ( publipostage, graphiques)



> Compétences transversales:

ADJOINT MANAGER Lidl

- Management des équipes

- Briefing

- Tenue commerciale

- Commandes magasin

- Réception et contrôle des marchandises

- Accueil clients

- Gestion du personnel

- Tenue de caisse, respect des "procédures argent"