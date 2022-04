Julie JEAN BAPTISTE

Elève de deuxième année en DUT informatique à Fontainebleau, j’ai choisi cette filière après avoir obtenu mon baccalauréat scientifique.



Ma formation actuelle, qui s’effectue en petits groupes m’a permis de développer mon sens de l’adaptation, d’esprit d’équipe et d’organisation. De plus, ma persévérance et mon implication dans la programmation m’ont aidé à réaliser de petits jeux comme le taquin ou le jeu des billes. Grâce à ce parcours scolaire je maîtrise à ce jour divers langages comme le Java, le PHP ou encore le MySQL ce qui me permet d’être polyvalente et à l’aise dans la programmation, la conception de sites web ou dans la gestion de bases de données.



J’ai pour projet de poursuivre mes études en école d’ingénieur afin d’approfondir mes connaissances en informatique avec une spécialisation dans la modélisation 3D et la réalité augmentée.



Je suis actuellement à la recherche d'un stage rémunéré de dix semaines dans le secteur de l'informatique.

Etant donné mes centres d’intérêt et la poursuite d’études que j’envisage, j’aimerais être affectée dans un service de programmation ou un service manipulant la modélisation 3D.









Mes compétences :

SolidWorks

Oracle PL/SQL

MySQL

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Linux

Java

C Programming Language

HTML/CSS

PHP