Julie JONCKHEERE

Fort de mon expérience de 3 ans de recherche en laboratoire, qui a validé mon doctorat, je souhaite mettre mes compétences au service de projets dynamiques et innovants dans les domaines de la biologie et la santé.



La conduite de mon projet de thèse m'a permis de développer une force de travail, mes capacités d'apprentissage et d'adaptation, des compétences de mise en place de protocoles et leurs mises en œuvre ainsi que mes compétences de communication.



Mes compétences :

Gestion de projet de recherche