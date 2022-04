Julie JOUANNET

Je suis diplômée en psychologie clinique, spécialisation en psychopathologie, de l'université Bordeaux 2.

Après une première expérience en tant que psychologue clinicienne dans le cadre d'un remplacement congé maternité au CHU de Bordeaux, je suis à la recherche d'un nouveau poste sur la région parisienne.

Malgré une formation universitaire qui englobe la psychopathologie à travers tous les âges, je me suis spécialisée à la clinique auprès des adolescents et leur famille.

Pour répondre à la nécessité d'une formation permanente, je suis désormais inscrite au diplôme universitaire "clinique et théorie des groupes" à paris 5 (Descartes).



