Julie-Joy SELE

Actuellement en charge de la communication digitale, du marketing et de l'animation des réseaux sociaux d'une startup, je recherche un poste similaire à plein temps.



Anciennement employée chez Hewlett-Packard, j'ai mis en place des actions de communication évènementielles pour le Young Employee Network durant 16 mois. Le YEN est un réseau interne de HP qui contribue à la cohésion des employés et soutien l'organisation de manifestations importantes de la vie de l'entreprise. J'ai ainsi été en charge de l'organisation et de la communication d'évènements tel que des after-works, des workshops et également des évènements de team building.



J'ai également occupé pendant un an et demi le poste d'assistante Marketing et communication au Golf International de Bresson où j'ai alors analysé nos services, le marché ainsi que la concurrence. De plus, j'ai réalisé des actions marketing telles que la création de plaquettes commerciales et de supports visuels pour des évènements.





Motivée, curieuse et dynamique, je souhaite contribuer au succès de votre 'entreprise