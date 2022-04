Julie JOYON

Je suis actuellement en Bac Professionnel Gestion-Administration au lycée Blaise Pascal à Ambert. Je souhaite poursuivre mes études en effectuant un BTS Assistant Manager en alternance après l'obtention de mon bac. Je fais le choix de l'alternance pour allier la théorie et la pratique. De plus, par le biais de cette formation je pourrais enrichir mes connaissances et elle me permettra d'acquérir de l'expérience.



Mes compétences :

Gestion du back office d'un site internet

Création de documents

Accueil physique et téléphonique

Maîtrise du pack office

Mise à jour d'un tableau de bord