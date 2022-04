Julie KARLESKIND

Je recherche un poste de secrétaire médicale, ou bien un deux secrétaire administratif. Je suis quelqu'un qui apprends assez rapidement, je suis dynamique, autonome et responsable, je suis à l'écoute des personnes et des conseils qu'on me prodigue, je sais travailler en équipe ou bien seule. j'ai le sens du contact et du relationnel de l'autonomie et de la responsabilité que j'ai acquis durant mes 8 années d'expérience en tant qu'aide-soignante point je me suis renversé vers secrétaire médicale car je souhaite garder le lien avec les personnes et je souhaite également les aider leurs démarches administratives, les accompagner lors de leur consultation avec un médecin, les rassurer, les orienter. c'est un métier qui a les doubles facettes que je recherche : Le côté relationnel et le côté travaux administratifs.



Mes compétences :

organisée

sens du contact et du relationnel

respect du secret professionnel

aimable et souriante

automne et responsable

utilisation du logiciel hexagone

accueil physique et téléphonique des patients

prise de rendez-vous avec le logiciel Outlook

frappe de courrier

facturation des actes médicaux

classement et archivage des dossiers patient