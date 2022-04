Julie KEMPF

Jeune diplômée, je viens de soutenir ma thèse et je recherche un emploi en France, principalement en recherche et développement dans des domaines aussi variés que la chimie supramoléculaire, la chimie organique et/ou bio-organique ou encore la physico-chimie. Je suis ouverte à tous types de domaines pouvant mettre en oeuvre mes compétences.

De nature dynamique, persévérante et capable de travailler en équipe, je sais m'adapter à tous types de postes et de méthode de travail.