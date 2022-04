Madame, Monsieur,



Je suis titulaire du BTS Animation et Gestion Touristique Locale. Je sollicite un emploi au sein de votre association



En vue de ma formation et mes expériences professionnelles, je vous sollicite pour un entretien.



En effet, je suis actuellement à la recherche d’un emploi en tant que vendeuse de prêt-à-porter.



Je souhaiterais vous rencontrer afin de vous faire part de mon expérience, mes compétences, mes motivations.



Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae.



Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à ma candidature et je reste à votre entière disposition.



Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués.







Mlle. Julie KERVEGANT





P.S: Domiciliée actuellement à Auray, je suis mobile et j’ai la possibilité d’être hébergée sur place.





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel