Julie KERVERN

Le Groupe ALLIANCE se distingue par sa croissance ininterrompue et régulière. Nous intervenons en qualité de société experte chez nos clients Grands Comptes et sommes spécialisés sur des projets à forte valeur ajoutée. Notre savoir-faire s’articule autour de trois pôles d’expertise métiers - MOE, MOA, Infrastructure - chacun représenté par un capital humain expert dans son domaine.



Situé au cœur de Paris, quartier de l’Opéra, le Groupe ALLIANCE privilégie avant tout "l'individu" et la culture du service. Cette approche nous a permis de fidéliser nos consultants et de créer un climat de confiance avec nos clients.



Si vous recherchez une société dotée de valeurs humaines fortes et pouvant vous accompagner dans votre évolution professionnelle, alors n’hésitez plus ! Envoyez-moi votre CV à l’adresse suivante : jkervern@groupealliance.eu



Mes compétences :

Assurance

Banque

Formation

Maîtrise d'ouvrage

Mobilité

Recrutement

Relations Ecoles

Ressources humaines

Santé

Sourcing