Julie KLEINPETER

Etudiante en DUT Qualité logistique industrielle et organisation à la recherche d’une alternance d’une durée de 12 mois (3 semaines d’entreprise / 1 semaine d’école).



En date du 03 septembre 2018, je commence une licence professionnelle qui allie un cursus (études/formation) intitulée Gestion de production industrielle spécialisée en management de la qualité, et processus internes au sein de l'IUT de l'Université Nice-Sophia Antipolis.



Je communique facilement afin de pouvoir interagir avec l’ensemble de votre personnel. Dynamique, autonome, polyvalente et motivée, je suis déterminée à mettre à profit les concepts, projets étudiés et d’acquérir les pratiques nécessaires à la construction de mon début de carrière.



Avec cette opportunité, vous pouvez me permettre de réussir mon projet professionnel qui est de devenir ingénieur qualité.



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Dynamique

Autonome

CSS

HTML5

SAP Business

Solidworks

Pack office (Excel word etc)

Visual basic

CAO

MAC

Windows